Nebenbei Geld verdienen: online erste Kunden finden

Wäre es nicht schön, wenn sich einfach nebenbei ein wenig Geld verdienen ließe, ohne viel dafür zu tun? Diesen Wunsch hegen viele, gerade jetzt vor den Feiertagen wäre ein wenig Extrageld sehr willkommen. Es gibt viele Gründe, die Berufstätige, Gelegenheitsjobber oder Teilzeit-Eltern davon abhält, sich nebenbei etwas zu verdienen. Ideen für einen kleinen Nebenverdienst habe viele, doch es mangelt an Erfahrung in Sachen Marketing. Einer der Hauptgründe, der die meisten vor einem Nebenerwerb abhält, ist die vermeintliche Schwierigkeit, Kunden zu finden.

Am einfachsten und besten lässt sich Geld mit den Dingen verdienen, die uns bereits gehören oder die uns Spaß machen. Dann fällt das Arbeiten auch neben einem Vollzeitjob leicht, weil es mit Freude verbunden ist. Das Hobby zum Nebenverdienst zu machen, ist eine beliebte Strategie bei all denjenigen, die einige Euro nebenbei verdienen wollen, ohne ein Big Business aufzuziehen. Doch das Problem bleibt: Wie lassen sich Kunden finden?

Strategien und Tricks der großen Firmen und was sich davon lernen lässt

Branchenriesen wie Amazon und Zalando machen es vor. Sie sind praktisch allgegenwärtig, werben offline und online, sind in Zeitungen, im TV und Radio präsent. Während wir durchs Internet surfen, werden Werbebotschaften eingeblendet, im E-Mail-Postkasten landen maßgeschneiderte Informationen und mit einem Klick landen Verbraucher auf der Bestellseite. Gegen solche Internetriesen anzukämpfen scheint aussichtslos. Doch das ist es nicht. Selbst ohne großes Budget lässt sich durchaus ein kleines Stück vom Markt erobern. „Time is money“ lautet die Devise und meint im Falle des Nebenverdienstes, dass mit Eigeninitiative und Zeiteinsatz auf eigene Faust durchaus erfolgreich Marketing betrieben werden kann. Der Einsatz lohnt sich. Die Umfrage „Digitaler Handel – Über alle Kanäle in die Zukunft“ brachte ans Licht, dass bei 43 % aller Unternehmen 10 – 30 % des Umsatzes online erzielt wird. Mehr als ein Viertel der befragten Unternehmen gaben an, sogar 30 – 50 % ihrer Umsätze online zu realisieren. Und die Tendenz wird immer weiter steigen.

Mit einer Landingpage auf Kundenfang gehen

Wer ein bestimmtes Produkt oder eine Dienstleistung online an den Mann oder die Frau bringen will, der benötigt eine Webseite. Vielleicht nicht so groß und ausgereift, wie von den Branchenriesen, doch auch die kleinste Webseite verfolgt den Zweck, Kunden anziehen und Verkäufe (=Umsatz) zu generieren. Um viele potenzielle Kunden auf eine konkrete Sache aufmerksam zu machen, hat sich eine Landingpage bewährt. Für diejenigen, die vor den technischen Anforderungen zurückschrecken oder die schlicht keine Erfahrung mit Webseiten, Landingpages & Co. haben, sind professionelle Tools zur Erstellung eine zeitsparende Lösung. Sie bringen alles mit, um aus einer Internetseite im Schattendasein einen stark frequentierten Kundenmagneten zu machen. Die professionell vorbereiteten Seitenvorlagen der spezialisierten Anbieter verfügen über ansprechende Designs, lassen sich individuell anpassen und innerhalb kürzester Zeit veröffentliche. Zudem sind sie auf allen mobilen Endgeräten nutzbar, können also auf dem Desktop, auf dem Smartphone oder Tablet eingesehen werden. Fachwissen benötigt man nicht, um heutzutage eine attraktive Landingpage zu erstellen.

Anzeigen schalten: Google Ads ist selbsterklärend

Google Adwords ist ein mächtiges Tool, das so ähnlich funktioniert wie die Anzeigenspalte einer Lokalzeitung. Anhand der Reichweiteneingrenzung legen Nutzer fest, wo die Anzeige erscheint. Beispiel: Wer nebenbei mit Rasenmähen und Heckenschneiden Geld verdienen will, schaltet die Anzeige nur in seiner Stadt. Bei Google Adwords wird die Anzeige dann nur den Nutzern eingeblendet, die im Einzugsgebiet online sind und zum Beispiel nach den Keywords „Hecke schneiden“ oder „Rasenmähen“ suchen. Wer aber nebenbei mit Übersetzungen Geld verdienen will, schaltet die Anzeige bundesweit oder gar im Ausland, um potenzielle Kunden anzusprechen. Die Kosten für Anzeigen bei Google werden pro Klick berechnet und richten sich nach den verwendeten Keywords. Es klingt komplizierter, als es ist, denn die online bereitstehende Software leitet auch unerfahrene User Schritt für Schritt durch den Prozess. Das Endergebnis ist eine für Google optimierte Kleinanzeige. Werbende sollten bei der Anzeige folgende Dinge beachten:

konkret und attraktiv formulieren eine klare Handlungsaufforderung einbauen direkte Ansprache nutzen Anzeige mit der konkreten Landingpage verknüpfen Anzeige fortlaufend optimieren und anpassen

Der zuletzt genannte Punkt des Optimierens und Anpassens ist ebenfalls nicht so schwer. Google stellt Auswertungen und Zugriffszahlen bereit und bietet einen gut bestückten Hilfebereich an. Auch hier gilt: Time is money. Wer sich intensiv mit Adwords befasst, wird schon bald erste Zugriffe auf seine Landingpage sowie daraus resultierende Bestellungen verzeichnen können.

Bestehende Plattformen nutzen: eBay-Kleinanzeigen, Etsy, DaWanda

Je nachdem, womit die Haushaltskasse aufgebessert werden soll, bieten sich bestehende Plattformen zur Präsentation der eigenen Produkte oder Dienstleistungen an. eBay-Kleinanzeigen ist quasi der Allrounder unter den Plattformen. Hier können Dienstleistungen und Produkte jeder Art angeboten werden. Die Registrierung ist kostenfrei, auch die Anzeigen sind mit keinerlei Kosten verbunden. Lediglich, wenn Zusatzleistungen gebucht werden, wie zum Beispiel das Hervorheben einer Anzeige, bittet eBay zur Kasse.

Etsy und DaWanda sind für kreative Angebote wie geschaffen. Ob handgestrickte Socken, selbst getöpferte Waschbecken oder Spielzeug aus naturbelassenem Holz: Hier finden sich selbst hergestellte Produkte aller Art. Der große Vorteil dieser Seiten ist, dass sie vorgefertigte Anzeigenformate anbieten, die keinerlei Kenntnisse über Shopsysteme erfordern. Alles, was zu tun ist, ist die Produkte zu fotografieren und mit einem aussagekräftigen Text zu versehen. Wird der eigene Etsy- oder DaWanda-Shop mit der optimierten Landingpage verknüpft und eine aussagekräftige Anzeige online geschaltet, dürfen auch hier schon sehr bald erste Bestellungen für den ersehnten Extra-Euro sorgen.