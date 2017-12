Böse Überraschung Hausratversicherung kommt für Brände an Weihnachten auf

Weihnachtsbaum und Adventskranz erstrahlen in den meisten Haushalten in hellem Kerzenglanz. Setzen die Flammen die Zweige in Brand und kommt es zu Schäden an Möbeln, Gardinen, Geräten und Teppichen, springt die Hausratversicherung ein, erklärt die Verbraucherzentrale NRW.

Die Versicherung ersetzt sämtliche Verluste, die sowohl durch Feuer als auch durch Löschwasser entstanden sind. Auch für ruinierte Geschenke kommen die Versicherer auf. Wichtig zu beachten: Gezahlt wird in voller Höhe nur, wenn Verbraucher sorgfältig mit den brennenden Kerzen umgegangen sind. Waren der Adventskranz oder der Baum unbeaufsichtigt, kann die Versicherung die Leistung kürzen.