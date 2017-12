Ab Februar Neue Informationsblätter für Versicherungsprodukte

Ab Ende Februar 2018 bekommen Neukunden bei vielen Versicherungsprodukten neue Informationsblätter. Darauf macht der Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft (GDV) in Berlin aufmerksam.

Anbieter müssen Kunden bei diesen Produkten über die Anlagestrategie und die Versicherungsleistungen informieren sowie Angaben zu allen Kosten und den Risiken des Produkts machen. Zudem muss der Versicherer vorrechnen, welche Leistungen der Versicherte in unterschiedlichen Szenarien erhalten würde.

Neue Inhalts- und Formatvorgaben gelten laut GDV auch für Schaden- und Unfallversicherungen. Auf zwei, in Ausnahmefällen auch drei Seiten müssen die Anbieter darstellen, was versichert ist und was nicht, wann der Versicherungsschutz beginnt und endet, auf welche Länder er sich erstreckt und wie die Kündigungsbedingungen aussehen.