Wirtschaftsperspektiven: Unternehmensstrukturen 2.0

Es sind die kurzen Arbeitswege und attraktivere Work-Life-Balance-Optionen, die projektbasiertes Arbeiten immer attraktiver machen. So lautet das Ergebnis der Studie „Arbeitswelt der Zukunft“. Und genau dieser Faktor veranlasst immer mehr Fachkräfte dazu, ihre Leistungen als Freelancer anzubieten. Unternehmen brauchen genau diese temporären Profis, die ein Projekt mit Know-how, Erfahrung und fernab vom Tagesgeschäft umsetzen. Der Job, der von der Ausbildung bis hin zur Rente führt, den gibt es heute nicht mehr. Doch anders als in früheren Zeiten, in denen Jobhopping noch verpönt war, bildet diese Flexibilität heute das Lebenselixier der Arbeitswelt. Hier einige Fakten aus der Studie in der Zusammenfassung.

Unter dem Motto „baut eure eigene Firma“ setzten die Projektinitiatoren alles auf eine Karte. Chaos und der große Knall hätten eintreten können, doch das war nicht der Fall. Was passierte, geschah ohne einen festgezurrten Plan wie man es aus dem klassischen Projektmanagement kennt. Das gemeinsame Ziel – eine konkurrenzfähige Fertigung – wies fast unmerklich jedem seinen Platz zu. Meister waren kaum mehr nötig. Aufgabenbereiche und Arbeitsplätze wurden in Eigenregie kreiert. Das Resultat: Hier arbeiten Mitarbeiter, die mit Herzblut und Feuer in den Augen das kreieren, was Erfolg bringt – ohne Reglementierung, Vorgesetzte und festgezurrte Hierarchien.

Ein Chef und seine Mitarbeiter arbeiten von neun bis 17 Uhr an einem fest verankerten Unternehmensstandort. Tausende Beispiele gibt es für dieses Unternehmenskonstrukt, das mittlerweile Konkurrenz bekommt. Die selbstorganisierte Firma ganz ohne Chefs, Unternehmen mit virtuellen Teams sowie der deutliche Zuwachs an Freelancern läuten ein neues Zeitalter ein. Was möglich ist, zeigen diese Beispiele. Ronny Grossjohann und Robert Harms revolutionieren das Siemens-Gasturbinenwerk Die Notwendigkeit einer Umstrukturierungsmaßnahme, um konkurrenzfähig zu bleiben, veranlasste Ronny Grossjohann und Robert Harms dazu, das Gasturbinenwerk von Siemens sprichwörtlich auf den Kopf zu stellen. Im Interview berichten sie von einer Insourcing-Idee, bei der sich der Konzern von Lieferanten verabschieden und wieder selbst fertigen wollte. Eine neue Fertigungseinheit wurde ins Leben gerufen. Der Erfolg war groß. So groß, dass dieser Prozess auch für weitere Erneuerungen dienlich sein sollte. Allerdings geben die Projektinitiatoren auch zu: Auch wenn die Projektmanagement-Planungs-Ampeln auf Grün standen – und damit alle Punkte klassischerweise erfüllt wurden – brachte das noch keinen Erfolg ins Projekt. Den Fehler fanden die beiden schnell: Es war ihr Konzept. Ihr Funke. Ihre Liebe. Doch nicht die Ambition derer, die das mit Herzblut konzipierte Werk umsetzen sollten. Der entscheidende Kniff folgte: Aus den Mitarbeitern wurden Teilhaber. Die Mitarbeiter, die sich um der Sache willen engagieren wollten, ließen sich auf das Projekt mit Start-up-Mentalität ein. Unter dem Motto „baut eure eigene Firma“ setzten die Projektinitiatoren alles auf eine Karte. Chaos und der große Knall hätten eintreten können, doch das war nicht der Fall. Was passierte, geschah ohne einen festgezurrten Plan wie man es aus dem klassischen Projektmanagement kennt. Das gemeinsame Ziel – eine konkurrenzfähige Fertigung – wies fast unmerklich jedem seinen Platz zu. Meister waren kaum mehr nötig. Aufgabenbereiche und Arbeitsplätze wurden in Eigenregie kreiert. Das Resultat: Hier arbeiten Mitarbeiter, die mit Herzblut und Feuer in den Augen das kreieren, was Erfolg bringt – ohne Reglementierung, Vorgesetzte und festgezurrte Hierarchien. Virtuelle Teams bilden die neue Herausforderung Die Aufgabe, ein Team zusammenzuführen und nachhaltig effektiv arbeitend zu gestalten, ist eine große Herausforderung. Fluch und Segen gleichermaßen sind Entwicklungen wie die Bildung von virtuellen Teams. Dabei sitzt das Team nicht in einem Raum, geschweige denn an einem Ort. Häufig sind die Teammitglieder sogar über Kontinente verteilt und agieren nicht einmal in derselben Zeitzone, wohl aber mit demselben Ziel. Welche Vor- und Nachteile dieses Konstrukt für die einzelnen Akteure mit sich bringt, zeigt diese Tabelle aus dem Coaching:

