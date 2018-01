Neue Regelungen Fondsbesteuerung: Freibetrag für Altanteile vervielfachen

Dieser Freibetrag kann vervielfacht werden, erklärt die Stiftung Warentest in der Zeitschrift «Finanztest» (Ausgabe 1/2018). Der Trick: Anleger müssen dafür ihre Anteile auf mehrere Beschenkte aufteilen. Denn der Freibetrag gilt personenbezogen. Verschenkt also beispielsweise ein Anteilseigner einen Teil seiner Altanteile an seine Kinder, bekommen auch diese den Freibetrag.

Wichtig zu beachten: Die Schenkung muss ernst gemeint sein und auch vertraglich festgehalten werden. Eine Rückschenkung ist verboten. Schenkungen sind außerdem nur innerhalb bestimmter Freigrenzen und Fristen steuerfrei.