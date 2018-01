Willkommen 2018 â€“ Wird der Bauzinsboom auch in diesem Jahr anhalten?

Tipps für Verbraucher - Wann ist der passende Einstieg in eine Baufinanzierung?

Die Aussicht auf möglicherweise steigende Bauzinsen impliziert, dass innerhalb der kommenden zwölf Monate die beste Zeit für den Abschluss einer Baufinanzierung ist. Allein auf Basis der Zinsentwicklung betrachtet scheint diese Aussage zu stimmen. In der Praxis darf die Entscheidung allerdings nicht nur auf das Kreditzinsniveau zusammengestrichen werden.

Hintergrund: Eine Baufinanzierung muss solide auf mehreren Säulen ruhen. Gleichzeitig hat die Entwicklung der letzten Jahre bereits zu einem erheblichen Anziehen der Bau- oder Kaufkosten geführt. Bedeutet in der Praxis, dass Bauen und Kaufen zunehmend teurer werden. In die Preisentwicklung fließt mehr und mehr eine spekulative Komponente ein, welche auf einen erwarteten Wertzuwachs setzt.

Immobilienpreise und Zinsen gegenrechnen

Ein Trend, der Selbstnutzern auf die Füße fallen kann. Hintergrund: Ein hoher Kaufpreis bringt eine höhere Finanzierungssumme mit sich. Gleichzeitig reduziert sich die Eigenkapitalquote, was zu einem Aufschlag beim Zinssatz führt. Das größte Problem wird am Ende die Sollzinsbindung. Bei hohen Kreditsummen hat der Haushalt am Ende eine hohe Restschuld in die Anschlussfinanzierung mitzunehmen – zu einem dann vielleicht deutlich höheren Zinssatz. Auch eine Restschuldversicherung kann die Kosten noch in die Höhe treiben.

Darlehen A Darlehen B Zinssatz (nominal): 3,24 Prozent p. a. 2,24 Prozent p. a. Summe: 175.000 Euro 205.000 Euro Tilgung: Jeweils 1.000 Euro Sollzinsbindung: Jeweils 15 Jahre Zinskosten: 57.945 Euro 48.077 Euro Restschuld: 52.945 Euro 73.077 Euro Verdeutlichung der Auswirkung höherer Kreditsummen.

Angenommen, der Zins liegt nach Ablauf der Zinsbindung bei 4,24 Prozent pro Jahr, so kostet Darlehen B am Ende 59.682 Euro und Darlehen A 63.720 Euro an Zinskosten. Die Zinsdifferenz aus der ersten Finanzierungsrunde hat sich aufgrund der höheren Restschuld in etwa halbiert.

Baufinanzierung gründlich planen

Neben der Tatsache, dass sich Haushalte über die Auswirkungen steigender Immobilienpreise klar sein müssen, ist die Planung das A und O. Jede interessierte Familie muss im Detail durchrechnen, wie viel sie sich an Kredit überhaupt leisten kann.

Hier spielt auch die Frage eine Rolle, welche Kapitalquellen für das Eigenkapital zur Verfügung stehen. Auf den Prüfstand gehört darüber hinaus auch die Option, Eigenleistungen in das Projekt einzubringen und welche Fördermöglichkeiten – Stichwort KfW oder Landes- und Aufbaubanken – Familien unter die Arme greifen können. Achtung: Um einen Hauskredit vernünftig zu tilgen, sollte die jährliche Tilgungsleistung wenigstens zwischen zwei Prozent bis vier Prozent darstellbar sein.

Ist die Tilgungsleistung niedriger, erhöht sich die Restschuld signifikant zum Nachteil des Kreditnehmers.