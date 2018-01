Fit im Job Verbrauchte Luft im Büro alle zwei Stunden austauschen

Was früher Blogger waren, sind heute Influencer: Caro Daur & Co präsentieren Outfits, Produkte und geben Trends vor. Viele von ihnen sind mittlerweile echte Superstars. Ein vergänglicher Hype?

Topthema - Empfehlung der Redaktion

ProSieben wagt ein neues TV-Experiment: Bei "Get The Fuck Out Of My House" müssen 100 Kandidaten einen Monat lang auf engstem Raum zusammenleben. ... mehr