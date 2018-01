SelbststÃ¤ndig machen 2018 â€“ Was hat sich geÃ¤ndert?

Selbstständig machen 2018 – Was hat sich geändert?

Immer mehr Arbeitnehmer spielen mit dem Gedanken, sich selbstständig zu machen. Das bringt natürlich die Vorteile, der eigene Chef zu sein und so arbeiten zu können, wie man es selbst für richtig hält. Bei der Planung sollte man jedoch unbedingt die aktuelle Gesetzeslage im Blick behalten, die mit vielen Veränderungen einhergeht. So auch 2018. Was sich für Selbstständige und Kleinunternehmen in diesem Jahr ändert, erfahren Sie in diesem Artikel.

Anzahl der Selbstständigen in Deutschland: Allein 2016 sind 4,142 Millionen Menschen diesen Weg gegangen © eo

Selbstständigkeit in Deutschland Laut des Statistischen Bundesamtes haben 2016 rund 4,142 Millionen Menschen den Schritt in die Selbstständigkeit gewagt. Davon waren circa 1,38 Millionen Menschen in freien Berufen tätig. Damit ist im Vergleich zu den vergangenen Jahren ein leichter Rückgang zu verzeichnen. Viele Arbeitnehmer haben die Befürchtung, sich durch suboptimale Umsetzung ihrer Geschäftsidee nicht auf dem Markt etablieren zu können. Ein ausgeklügelter Businessplan kann Abhilfe schaffen. Dieser hilft angehenden Jungunternehmern einerseits dabei, potenzielle Geldgeber zu akquirieren, andererseits verschafft er stets einen Überblick über die Planung der Selbstständigkeit. Wichtige Hinweise dazu gibt es beispielsweise hier. Dadurch können Fehler rechtzeitig erkannt und verhindert werden. Ebenso wichtig ist es jedoch, sich frühzeitig mit den bereits erwähnten Gesetzesänderungen zu befassen, die für Selbstständige und Kleinunternehmen relevant sind - gerade in den Bereichen Buchhaltung, Steuern oder Krankenkasse sollte man sich immer up-to-date halten.

- / - 1. Neue Regelungen für Kleinunternehmen Als Kleinunternehmer wird man bezeichnet, wenn man pro Jahr weniger als 17,500 Euro verdient – dies besagt die sogenannte Kleinunternehmerregelung. Bisher war es so, dass jeder Selbstständige eine formlose Gewinnermittlung mit den dazugehörigen Einkünften sowie Ausgaben gemeinsam mit der normalen Steuererklärung einreicht. Neu ist es seit diesem Jahr, dass jeder Kleinunternehmer zu einer Einnahmen-Überschuss-Rechnung gesetzlich verpflichtet ist. Diese muss als Anlage EÜR elektronisch übermittelt werden. Nähere Informationen dazu findet man unter anderem auf der Webseite des Bundesministeriums der Finanzen. Das sieht natürlich zunächst nach einem Mehraufwand aus. Gleichzeitig hat die Bundesregierung zur Entlastung von Kleinunternehmen beschlossen, die Bemessungsgrenze für die Lohnsteueranmeldung auf 5000 Euro pro Jahr anzuheben. Diese Anmeldung erfolgt vierteljährlich. Weiterhin gilt für Handwerks- und Kleinbetriebe mit bis zu drei Mitarbeitern, dass keine Lieferscheine mehr aufbewahrt werden müssen, sofern eine Rechnung vorliegt, die allen erforderlichen Vorschriften entspricht. Das betrifft beispielsweise sogenannte Kleinbetragsrechnungen, deren Grenze auf 250 Euro angehoben wurde.

2. Neue Beiträge für die Krankenversicherung Zunächst einmal sinkt der Abgabesatz für die Künstlersozialkasse von 4,8 Prozent auf 4,2 Prozent. In der Künstlersozialkasse (kurz KSK) sind alle Selbstständige abgabepflichtig, die von Berufswegen im künstlerischen oder publizistischen Bereich tätig sind. Dazu zählen unter anderen: Texter Journalisten trauerredner Schauspieler Weiterhin ändert sich die Beitragsberechnung für Selbstständige, die freiwillig in der gesetzlichen Krankenkasse versichert sind. Die Änderung trifft nur auf Unternehmer zu, die mit ihrem Einkommen unterhalb der Beitragsbemessungsgrenze für Krankenversicherungen liegen. Ab diesem Jahr legt die Krankenversicherung die monatlichen Beiträge zunächst nach dem letzten Einkommenssteuerbescheid vorläufig fest. Sobald jedoch das Einkommen des vorläufig berechneten Kalenderjahres vorliegt, berechnet die Versicherung die endgültige Beitragshöhe. Dafür wird nur das tatsächlich erwirtschaftete beitragspflichtige Einkommen berücksichtigt. Das bedeutet, dass sich der Beitrag jedes Jahr ändern kann und es entweder zu einer Rück- oder einer Nachzahlung kommt.

3. Anstieg der Sachbezugswerte Diese Änderung betrifft in erster Linie die Ausgaben für Verpflegung und Unterkunft. Wer sich selbstständig macht und Angestellte beschäftigt, kann diesen zum Beispiel statt einer Gehaltserhöhung Sachwerte zukommen lassen. Diese gelten als sogenannter geldwerter Vorteil, der ganz bequem im Rahmen der Buchhaltung in die vorhandene Unternehmenssoftware für kleine und mittelständische Unternehmen eingepflegt wird. Wenn Unternehmen demnach kostenlose bzw. vergünstigte Mahlzeiten anbieten, gelten nun folgende Beträge: Frühstück 1,73 Euro pro Tag 52 Euro pro Monat Mittagessen 3,23 Euro pro Tag 97 Euro pro Monat Abendessen 3,23 Euro pro Tag 97 Euro pro Monat Handelt es sich beim Sachbezugswert um eine freie bzw. vergünstigte Unterkunft, beträgt der Betrag 226 Euro pro Monat.

4. Grenze für geringwertige Wirtschaftsgüter steigt Um geringwertige Wirtschaftsgüter handelt es sich um ein bewegliches, abnutzbares Wirtschaftsgut, das eigenständig nutzbar ist. Dazu zählen beispielsweise Büromöbel oder Drucker mit Kopierfunktion. Bisher betrug die Grenze 410 Euro, welche nun auf 800 Euro netto bzw. 952 Euro brutto ohne Umsatzsteuer angehoben wurde. Wirtschaftsgüter mit einem Wert von bis zu 250 Euro (ohne Umsatzsteuer) können sofort abgesetzt werden. Bei Gerätschaften zwischen 250 Euro und 800 Euro kann man sich entscheiden, ob man es sofort oder als Sammelposten abschreiben will. Alle Beträge darüber hinaus werden auch weiterhin über mehrere Jahre abgeschrieben.

5. Änderungen beim Mindestlohn Am allgemeinen Mindestlohn ändert sich nicht. Er bleibt bei 8,84 Euro pro Stunde. Eine erneute Änderung ist erst im kommenden Jahr zu erwarten. Allerdings erhöht sich der gesetzliche Mindestlohn sowohl in der Pflegebranche (West: 10,55 Euro, Ost: 10,05 Euro) als auch im Elektrohandwerk (10,95 Euro).