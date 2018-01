Recht im Beruf Fliege ich raus, wenn ich zu spät zur Arbeit komme?

Entscheidend ist dabei aber, wer Schuld an der Verspätung ist: «Eine Abmahnung setzt ja voraus, dass es etwas Vorwerfbares gibt», so Oberthür. Verschläft jemand, ist die Sache klar. Gibt es ein Zugunglück oder einen plötzlichen Wintereinbruch, ist der Fall ebenfalls klar. Gibt es zur gleichen Uhrzeit aber immer wieder Stau auf der gleichen Autobahn, kann der Arbeitgeber schon verlangen, dass ein Angestellter das einplant und entsprechend früher aufsteht - genau wie bei Schneefall, der seit drei Tagen in den Nachrichten angekündigt wird.

Die gute Nachricht dagegen: Wer später kommt, muss nicht zwingend länger bleiben - auch wenn es in der Praxis oft so gehandhabt wird. «Nacharbeiten müssen Sie nicht», sagt Oberthür. «Lohn bekommen Sie für die verpasste Zeit aber dann auch nicht.» Anders ist der Fall natürlich bei Regelungen wie Gleit- oder Vertrauensarbeitszeit - unter Umständen ist die Verspätung dann allerdings ohnehin kein großes Drama.