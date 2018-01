Snacks und Partys So binden Unternehmen ihre Mitarbeiter

Viele Unternehmen bieten ihren Mitarbeitern mehr als nur Gehalt. Zusatzleistungen wie kostenlose Snacks und Getränke, aber auch Weiterbildungsmaßnahmen und Vorsorgezuschüsse gibt es inzwischen bei vielen Arbeitgebern.

Populärste Zusatzleistung ist die betriebliche Altersvorsorge: In verschiedenen Varianten gibt es sie in 92 Prozent der 363 befragten Unternehmen aus dieser Branche. Das zeigt eine Studie des Instituts für Angewandte Arbeitswissenschaft (IfaA) am Beispiel der Metall- und Elektroindustrie.