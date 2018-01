Neue Karrieremöglichkeit Apple dehnt Initiative «Jeder kann programmieren» aus

Apple dehnt seine Bildungsinitiative «Jeder kann programmieren» auf 16 Länder in Europa aus. An 70 Hochschulen und Universitäten in Europa soll ein von Apple entwickelter Lehrplan eingeführt werden.

Studierende sollen in die Lage versetzt werden mobile Apps zu schreiben, kündigte Apple-Chef Tim Cook in Harlow im Südosten Englands an. Damit wolle man die Studenten mit den nötigen Fähigkeiten ausstatten, damit sie in der boomenden App-Economy Karriere machen könnten. Im vergangenen Sommer hatten bereits führende Community Colleges in den USA angekündigt, die App-Entwicklung mit Swift zum Lehrplan hinzuzufügen.