Risikoreiche Lösung Zerstrittene Erben: Teilungsversteigerung kann helfen

Wenn Geschwister gemeinsam erben, kann das schnell in einen Streit ausarten. Angenommen, sie haben ein Mehrparteien-Mietshaus in Toplage vermacht bekommen. Nun sind sie uneinig darüber, was mit der Immobilie passieren soll. Was also tun?

Die Lage ist verzwickt, denn die Erbengemeinschaft kann nur einstimmig entscheiden. «Ein querulatorischer Miterbe kann den anderen das Leben zur Hölle machen», sagt Anton Steiner, Fachanwalt für Erbrecht aus München.