Nicht alles ist erlaubt Eingeschränkte Narrenfreiheit: Karneval am Arbeitsplatz

Für die einen ist es Ausnahmezustand, für die anderen ein normaler Arbeitstag. An Karneval scheiden sich die Geister - oft auch innerhalb einer Belegschaft, und das nicht nur in den närrischen Hochburgen von Mainz bis Köln. Doch was dürfen Jecken sich am Arbeitsplatz herausnehmen?

- Mit Pappnase am Schreibtisch: Ein klein wenig Narrenfreiheit gibt es auch am Arbeitsplatz. «Verkleidet zur Arbeit zu kommen, halte ich in vielen Fällen schon für akzeptabel», sagt Hans-Georg Meier, Fachanwalt für Arbeitsrecht. Gleiches gilt für eine zurückhaltende Dekoration, die Luftschlange am Monitor auf dem Schreibtisch zum Beispiel. «Der Arbeitgeber kann aber eingreifen, wenn jemand publikumsnah arbeitet», sagt der Experte. Am Empfang können Pappnasen also verboten sein, an anderen Arbeitsplätzen dafür nicht. Gibt es einen Betriebsrat, muss dieser solchen Regelungen erst zustimmen.