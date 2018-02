Wer darf mitmachen? Wissenswertes rund um die Betriebsratswahl

Kann eine Mitgliedschaft im Betriebsrat negative Konsequenzen für die Karriere haben?

Per Gesetz nicht - und auch in der Praxis muss es nicht so sein. «Es gibt viele Fälle, in denen die Zusammenarbeit mit dem Betriebsrat ein Geben und Nehmen zum Wohl des Unternehmens ist», sagt Bredereck. In den ganz großen Firmen kann die Arbeit im Betriebsrat sogar ein eigener Karriereweg sein. Es gibt allerdings auch Unternehmen, oft eher kleinere Betriebe, in denen das Verhältnis zwischen den Parteien angespannt oder von ständiger Konfrontation geprägt ist. «Da kann die Mitgliedschaft in der Praxis schon eine Karrierebremse sein.»